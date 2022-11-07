Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів

Vodafone змушений був під час війни підвищити вартість послуг для своїх абонентів, так само як і інші мобільні оператори. На Facebook-сторінці Vodafone українці залишають багато скарг щодо того, що вартість послуг не відповідає якості. У компанії пояснили, чому так відбувається.

Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів: про що потрібно знати абонентам

"Підняли ціни під час війни на найдорожчий пакет до 300грн, даєте лише 50гб, яких вистачає на 15 днів на нормальній швидкості, а саме 4 Дж, а потім знову берете гроші по 10 гривень на день, за те, щоб ця швидкість залишилася, тому що потім просто 2 Дж, ви дурите людей!", – написала обурена клієнтка.

Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів: про що потрібно знати абонентам

У відповідь на коментар абонента у Vodafone відповіли, що компанія стикається із незапланованими витратами, адже через постійні обстріли та відключення електроенергії доводиться відновлювати пошкоджені мережі та встановлювати нове обладнання. Через це й підвищили тарифи, щоб якось покрити свої витрати.

"Повірте, ми не були осторонь усіх подій, після масштабного вторгнення ворога ми підключали безкоштовні послуги всім, щоб допомогти людям впоратися з критичними ситуаціями. Коли перший шок пройшов, хвиля міграцій вщухла, і всі ми більш-менш пристосувалися до ситуації, нашої пріоритетом залишається забезпечення зв’язку людям, які перебувають на окупованих територіях, близьких до гуманітарної катастрофи та відрізаних від України", – написав представник Vodafone у коментарі.

Мобільний оператор наразі підтримує своїх клієнтів, які мають перебої з електроенергією та зв'язком, створивши "Політику чесного користування безлімітним інтернетом". Під час великого навантаження на мережу, якщо один користувач завантажує сотні гігабайтів даних на швидкості 4G, то іншим сотням абонентів, що знаходяться в його районі, користуватися інтернетом буде проблематично. Щоб вирішити цю проблему, Vodafone ввів ліміт на використання абонентам мобільного інтернету.

Безлімітний інтернет на максимально можливій швидкості доступний за умови використання не більше 40 ГБ в пакеті послуг на місяць. Якщо абонент перевищив зазначену квоту, швидкість доступу до Інтернету обмежується – до 0,8 Мбіт/с до оновлення пакета послуг. При використанні безлімітного інтернету доступ до файлообмінних мереж (торрентів) закритий. Також обмежено використання смартфону або планшету та послуг передачі даних як точки доступу.

Раніше Київстар, lifecell та Vodafone повідомили абонентам, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифівVodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів
Apple скорочує виробництво нових Iphone – BloombergApple скорочує виробництво нових Iphone – Bloomberg
Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативуКиївстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу
Дипломи та шкільні атестати стануть доступними онлайн у «Дії»Дипломи та шкільні атестати стануть доступними онлайн у «Дії»
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернетКиївстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет
Київстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язкуКиївстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язку
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифівКиївстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів
Київстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтамКиївстар, Vodafone та lifecell попередили про повідомлення, які надійдуть їхнім клієнтам
lifecell майже вдвічі підвищить вартість популярних тарифів з 10 серпняlifecell майже вдвічі підвищить вартість популярних тарифів з 10 серпня
Vodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповілиVodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповіли
Київстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язкуКиївстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язку
Vodafone розширив географію безкоштовних послугVodafone розширив географію безкоштовних послуг
Київстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умовиКиївстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умови
Последние новости
Подгружаем последние новости