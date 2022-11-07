Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів

Vodafone змушений був під час війни підвищити вартість послуг для своїх абонентів, так само як і інші мобільні оператори. На Facebook-сторінці Vodafone українці залишають багато скарг щодо того, що вартість послуг не відповідає якості. У компанії пояснили, чому так відбувається.

"Підняли ціни під час війни на найдорожчий пакет до 300грн, даєте лише 50гб, яких вистачає на 15 днів на нормальній швидкості, а саме 4 Дж, а потім знову берете гроші по 10 гривень на день, за те, щоб ця швидкість залишилася, тому що потім просто 2 Дж, ви дурите людей!", – написала обурена клієнтка.

У відповідь на коментар абонента у Vodafone відповіли, що компанія стикається із незапланованими витратами, адже через постійні обстріли та відключення електроенергії доводиться відновлювати пошкоджені мережі та встановлювати нове обладнання. Через це й підвищили тарифи, щоб якось покрити свої витрати.

"Повірте, ми не були осторонь усіх подій, після масштабного вторгнення ворога ми підключали безкоштовні послуги всім, щоб допомогти людям впоратися з критичними ситуаціями. Коли перший шок пройшов, хвиля міграцій вщухла, і всі ми більш-менш пристосувалися до ситуації, нашої пріоритетом залишається забезпечення зв’язку людям, які перебувають на окупованих територіях, близьких до гуманітарної катастрофи та відрізаних від України", – написав представник Vodafone у коментарі.

Мобільний оператор наразі підтримує своїх клієнтів, які мають перебої з електроенергією та зв'язком, створивши "Політику чесного користування безлімітним інтернетом". Під час великого навантаження на мережу, якщо один користувач завантажує сотні гігабайтів даних на швидкості 4G, то іншим сотням абонентів, що знаходяться в його районі, користуватися інтернетом буде проблематично. Щоб вирішити цю проблему, Vodafone ввів ліміт на використання абонентам мобільного інтернету.

Безлімітний інтернет на максимально можливій швидкості доступний за умови використання не більше 40 ГБ в пакеті послуг на місяць. Якщо абонент перевищив зазначену квоту, швидкість доступу до Інтернету обмежується – до 0,8 Мбіт/с до оновлення пакета послуг. При використанні безлімітного інтернету доступ до файлообмінних мереж (торрентів) закритий. Також обмежено використання смартфону або планшету та послуг передачі даних як точки доступу.

Раніше Київстар, lifecell та Vodafone повідомили абонентам, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет.