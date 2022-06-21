Vodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язку

Vodafone запускає безкоштовну послугу "Абонент на зв'язку", яка дозволить абонентам дізнатися, чи перебуває у даний момент на зв'язку конкретний абонент, і чи доходять йому смс-повідомлення.

Vodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язку: як підключитися

Дана послуга буде безкоштовною для абонентів усіх тарифних планів. Щоб переконатися, що рідні та близькі знову на зв'язку та отримали відправлені повідомлення, абоненти Vodafone можуть активувати на своєму смартфоні нову функцію.

Для цього необхідно поставити знак оклику та пробіл перед текстом вашого повідомлення (![пробіл] текст вашого повідомлення). Абонент отримає текст у звичайному форматі без додаткових символів. Коли відправник дізнається про це, йому також прийде SMS з текстом: "Повідомлення успішно доставлено. Абонент зв'язку".

Vodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язку: як підключитися
Якщо повідомлення не буде доставлене протягом 72 годин після відправки, відправнику надходить наступне повідомлення: "SMS не доставлено. Немає зв'язку з абонентом або помилка в номері".

Надсилати SMS для перевірки зв'язку абоненти Vodafone можуть на номери всіх операторів країни. Вартість відправки SMS-повідомлень залежить від умов конкретного тарифного плану.

Раніше Vodafone оголосив клієнтам про підвищення тарифів з 1 липня, про що клієнтам почали сповіщати в СМС-повідомленнях.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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