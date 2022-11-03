Маск планує звільнити половину співробітників Twitter – Bloomberg

Ілон Маск планує звільнити приблизно 3700 співробітників Twitter , тобто приблизно половину штату. Це буде зроблено для того, щоб зменшити витрати компанії, за яку бізнесмен заплатив 44 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Очікується, що Маск оголосить про звільнення 4 листопада. Бізнесмен також планує змінити принцип віддаленої роботи, попросивши співробітників повернутися в офіс.