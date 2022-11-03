2022-11-03
Маск планує звільнити половину співробітників Twitter – Bloomberg
Тих, хто лишився, попросять знову працювати в офісі.
Маск хоче звільнити половину співробітників Twitter© unsplash.com
Ілон Маск планує звільнити приблизно 3700 співробітників Twitter, тобто приблизно половину штату. Це буде зроблено для того, щоб зменшити витрати компанії, за яку бізнесмен заплатив 44 мільярди доларів, повідомляє
Очікується, що Маск оголосить про звільнення 4 листопада. Бізнесмен також планує змінити принцип віддаленої роботи, попросивши співробітників повернутися в офіс.
Фаїна Вауліна, ZN.ua