Маск планує звільнити половину співробітників Twitter – Bloomberg

Тих, хто лишився, попросять знову працювати в офісі.

Маск планує звільнити половину співробітників Twitter – Bloomberg
Маск хоче звільнити половину співробітників Twitter
© unsplash.com

Ілон Маск планує звільнити приблизно 3700 співробітників Twitter, тобто приблизно половину штату. Це буде зроблено для того, щоб зменшити витрати компанії, за яку бізнесмен заплатив 44 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Очікується, що Маск оголосить про звільнення 4 листопада. Бізнесмен також планує змінити принцип віддаленої роботи, попросивши співробітників повернутися в офіс.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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