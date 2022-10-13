FT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилися
Українські військові пояснили, чому системи Маска не могли припинити працювати через блокування з боку Росії, інформує
Деякі термінали супутникового інтернет-з’єднання Starlink, якими користується армія України на нещодавно визволених територіях, у минулі вихідні несподівано вийшли з ладу. Але тепер вони знову працюють належним чином.
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За даними Financial Times, термінали Starlink, які припинили працювати в минулу п’ятницю на нещодавно визволених територіях, знову забезпечували зв’язок в неділю зранку. Українські чиновники кажуть, що час, коли відбулися перебої і подальше відновлення в роботі, провокує підозри, що проблеми виникли зовсім не через технічні причини. Також сили Росії не могли заблокувати Starlink. Тож, швидше за все, зв’язок зник через географічні обмеження, встановлені SpaceX.
«Якби це було російське блокування, все так швидко не змінилося б», - сказав неназваний представник України.