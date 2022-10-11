Пекін незадоволений розгортанням Starlink в Україні та не хоче його присутності у Китаї – Маск

Бізнесмен не розповів, чи погодився він на вимоги китайської влади, інформує ZN.ua.

Пекін незадоволений розгортанням Starlink в Україні та не хоче його присутності у Китаї – Маск
Китай не хоче, щоб Маск продавав Starlink у Китаї
© depositphotos/MikeMareen

Ілон Маск заявив про те, що влада Китаю незадоволена розгортанням мережі супутникового інтернету Starlink в Україні, і не хоче, щоб він продавав свою технологію в Китаї. Про це повідомляє CNBC з посиланням на Financial Times.

За словами Маска, Пекін "дав ясно зрозуміти, що не схвалює його недавнє розгортання Starlink в Україні, щоб допомогти військовим обійти російське відключення інтернету". Бізнесмен також додав, що влада Китаю добивалася гарантій того, що він не продаватиме Starlink у Китаї.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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