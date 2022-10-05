Маск знову готовий купувати Twitter
Це буде величезною перемогою для акціонерів Twitter та його юристів, інформує
Бізнесмен Ілон Маск знову готовий придбати соцмережу Twitter за раніше узгодженою ціною в 54,20 долара за акцію. Таким чином,
Джерела повідомляють, що Маск звернувся до Twitter у листі з новою пропозицією. Після цієї новини акції Twitter зросли на 18% і торги були припинені.
Наразі ані сам Маск, ні представники Twitter із Сан-Франциско не відповіли на прохання прокоментувати лист і не відповіли, чи прийме компанія цю пропозицію.
Нагадаємо, що Маск кілька місяців намагався відмовитися від узгодженого в квітні контракту на придбання Twitter.
Мільярдер стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо розмірів своєї бази користувачів і кількості ботів серед них. Представники Twitter стверджують, що Маск використав проблему з ботами як привід, щоб відмовитись від угоди, яку він більше не вважав економічно обґрунтованою.