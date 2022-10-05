Маск знову готовий купувати Twitter

Це буде величезною перемогою для акціонерів Twitter та його юристів, інформує ZN.ua.

Маск знову готовий купувати Twitter
© unsplash.com

Бізнесмен Ілон Маск знову готовий придбати соцмережу Twitter за раніше узгодженою ціною в 54,20 долара за акцію. Таким чином, пише Bloomberg, він може уникнути потенційно програшної справи в суді.

Джерела повідомляють, що Маск звернувся до Twitter у листі з новою пропозицією. Після цієї новини акції Twitter зросли на 18% і торги були припинені.

Наразі ані сам Маск, ні представники Twitter із Сан-Франциско не відповіли на прохання прокоментувати лист і не відповіли, чи прийме компанія цю пропозицію.

Нагадаємо, що Маск кілька місяців намагався відмовитися від узгодженого в квітні контракту на придбання Twitter.

Мільярдер стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо розмірів своєї бази користувачів і кількості ботів серед них. Представники Twitter стверджують, що Маск використав проблему з ботами як привід, щоб відмовитись від угоди, яку він більше не вважав економічно обґрунтованою.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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