Маск знову готовий купувати Twitter

Бізнесмен Ілон Маск знову готовий придбати соцмережу Twitter за раніше узгодженою ціною в 54,20 долара за акцію. Таким чином, пише Bloomberg, він може уникнути потенційно програшної справи в суді.

Джерела повідомляють, що Маск звернувся до Twitter у листі з новою пропозицією. Після цієї новини акції Twitter зросли на 18% і торги були припинені.

Наразі ані сам Маск, ні представники Twitter із Сан-Франциско не відповіли на прохання прокоментувати лист і не відповіли, чи прийме компанія цю пропозицію.

Нагадаємо, що Маск кілька місяців намагався відмовитися від узгодженого в квітні контракту на придбання Twitter .