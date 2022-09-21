Google дозволив вимагати видалення результатів пошуку з особистими даними

Компанія Google запустила функцію, яка дозволяє користувачам вимагати видалення запитів, які містять їхні персональні дані. Як повідомляє 9to5google, ця функція була анонсована ще на I/O 2022 у травні, але запрацювала тільки зараз.

Так, у деяких користувачів програми Google для Android при натисканні на аватар профілю в меню з'явився пункт "Пошукові результати про вас". Тут описуються шляхи, якими користувачі можуть вимагати видалення запитів, які містять номер телефону, фізичну адресу, електронну пошту або інші особисті дані.