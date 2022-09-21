2022-09-21
Google дозволив вимагати видалення результатів пошуку з особистими даними
Видалити можна номер телефону та адресу користувача.
З Google можна буде видалити результати пошуку з особистою інформацією© 9to5google
Компанія Google запустила функцію, яка дозволяє користувачам вимагати видалення запитів, які містять їхні персональні дані. Як повідомляє
Так, у деяких користувачів програми Google для Android при натисканні на аватар профілю в меню з'явився пункт "Пошукові результати про вас". Тут описуються шляхи, якими користувачі можуть вимагати видалення запитів, які містять номер телефону, фізичну адресу, електронну пошту або інші особисті дані.
Фаїна Вауліна, ZN.ua