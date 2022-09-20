Google випадково перерахувала хакеру чверть мільйона доларів

Google випадково перерахувала хакеру $250 000. Як повідомляє Gagadget, кумедний випадок стався з Семом Каррі, інженером з безпеки Yuga Labs, пише Ліга.

Деталі

Він зізнався, що створював для Google програму з пошуку вразливостей, але компанія не повинна була платити йому таку велику суму грошей. Айтівець не став витрачати ці гроші, а спробував зв\'язатися з Google — написав листа та повідомив про помилку. Проте ніхто не відповів йому протягом трьох тижнів.

У результаті Сем вирішив розповісти історію в Twitter . Він навіть планував відкрити спецрахунок для цих грошей, щоб не платити з них податки.

Історію чесного хакера опублікували ЗМІ, а журналістам вдалося отримати коментар від Google . Представники компанії пояснили, що справді сталася помилка, через яку гроші перерахували не тій особі.

У компанії не уточнили, кому вони призначалися, але повідомили, що мають намір розібратися і повернути перераховану суму. Проте, як повідомляють журналісти, наразі гроші все ще залишаються на рахунку Сема Каррі.