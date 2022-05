Маск поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании обвалились

Американский миллиардер Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter после обнародования отчета компании о количестве спама. Об этом он написал в твиттере .

Фото: ukrinform.ua

Поводом для приостановки сделки стал опубликованный изданием Reuters отчет о количестве спам-аккаунтов в социальной сети Twitter . По подсчетам компании, среди постоянно активных монетизируемых акаунтов таких менее 5%.

В своем официальном аккаунте владелец Tesla и SpaceX заявил о том, что поставил оформление сделки на паузу до тех пор, пока не цифры из отчета Twitter Inc не будут подтверждены.