Маск поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании обвалились

Американский миллиардер Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter после обнародования отчета компании о количестве спама. Об этом он написал в твиттере.

Маск поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании обвалились
Фото: ukrinform.ua

В чем причина

Поводом для приостановки сделки стал опубликованный изданием Reuters отчет о количестве спам-аккаунтов в социальной сети Twitter. По подсчетам компании, среди постоянно активных монетизируемых акаунтов таких менее 5%.

В своем официальном аккаунте владелец Tesla и SpaceX заявил о том, что поставил оформление сделки на паузу до тех пор, пока не цифры из отчета Twitter Inc не будут подтверждены.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Реакция рынка

Акции Twitter обвалились в ходе торгов на премаркете на 25,11% относительно уровня закрытия предыдущего торгового дня, до $33,76. Об том свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.

Напомним

4 апреля Генеральный директор Tesla Илон Маск приобрел долю 9,2% у Twitter и стал крупнейшим внешним акционером социальной сети. Соглашение состоялось вскоре после того, как Маск раскритиковал компанию за несоблюдение принципов свободы слова.

Позже Маск заявил, что собирается выкупить акции Twitter за $54,20 и провести делистинг компании. Такое предложение оценивает Twitter в $43 млрд.

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