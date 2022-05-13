Маск поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании обвалились

Американский миллиардер Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter после обнародования отчета компании о количестве спама. Об этом он написал в твиттере .

Фото: ukrinform.ua

В чем причина

Поводом для приостановки сделки стал опубликованный изданием Reuters отчет о количестве спам-аккаунтов в социальной сети Twitter . По подсчетам компании, среди постоянно активных монетизируемых акаунтов таких менее 5%.

В своем официальном аккаунте владелец Tesla и SpaceX заявил о том, что поставил оформление сделки на паузу до тех пор, пока не цифры из отчета Twitter Inc не будут подтверждены.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Реакция рынка

Акции Twitter обвалились в ходе торгов на премаркете на 25,11% относительно уровня закрытия предыдущего торгового дня, до $33,76. Об том свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.

Напомним

4 апреля Генеральный директор Tesla Илон Маск приобрел долю 9,2% у Twitter и стал крупнейшим внешним акционером социальной сети. Соглашение состоялось вскоре после того, как Маск раскритиковал компанию за несоблюдение принципов свободы слова.