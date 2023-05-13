Банки блокують грошові перекази та картки українців: названо причини

В Україні в період дії воєнного стану діють спеціальні правила фінансового моніторингу. Банки можуть заблокувати грошові перекази та картки клієнтів.

Банки блокують грошові перекази та картки українців: названо причини

Прес-секретар ПриватБанку Олег Серга повідомив, що у фінустанові контролюють клієнтів, чиї витрати перевищують 500 тисяч гривень на місяць. Йдеться як про перекази, так і поточні платежі. Причому не йдеться про якесь нововведення – це постанова Національного банку України, що діє з березня 2022 року.

У документі зазначено, що українські банки мають контролювати перекази, загальна місячна сума яких становить 400 тис. грн. Зокрема йдеться про ситуації, коли співробітники банку бачать, що клієнти проводять ризиковані перекази. Наприклад, якщо українець почне збирати благодійну допомогу на картку, то йому вдасться набрати значну суму. Тоді рахунок можуть заблокувати до з'ясування обставин, а операції зупинити.

Також питання викликають операції за участю ризикових груп, коли великі суми переводять PEP (Politically exposed persons – політично значущі особи – депутати, чиновники тощо).

Банки можуть заблокувати карти клієнтів, які викликали у них підозру. Вони мають право розірвати співпрацю, якщо вважатиме її за неможливе. Це найчастіше відбувається з українцями, які здійснюють підозрілі операції.

Банки блокують грошові перекази та картки українців: названо причини

Установи зобов'язані перевіряти операції клієнтів із готівкою, угоди на незвичні для клієнта суми або дуже великі – від 400 тис. грн, операції ФОП та юридичних осіб, які почали працювати менш як три місяці тому. Моніторинг також проводиться для перекладів РЕР.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили програму "єВідновлення", в рамках якої держава виплачує до 200 тис. грн власникам пошкодженого житла. ПриватБанк та monobank запропонували кешбеки для клієнтів, які оформлятимуть у них карти.


Леся Ловіцька, Тудей





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