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2023-04-14
Нова пошта скасувала плату за переадресацію у межах міста
Нова пошта зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
Фото: facebook.com/nova.poshta.official
Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- з адреси на адресу;
- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром — 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі «Трекінг» або у відділенні.
Як скористатися переадресацією у мобільному застосунку
- зайдіть у розділ «Мої посилки» та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати;
- у рядку «Керування посилкою» виберіть послугу «Переадресування»;
- введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача;
- натисніть кнопку «Оформити заявку». Далі з’явиться новий номер експрес накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.
У компанії наголосили, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.