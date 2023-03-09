США наклали санкції на мережу китайських компаній, що допомагала Ірану у виробництві дронів

Іранський виробник, якому відправляли деталі, причетний до виготовлення ударних Shahed-136, інформує ZN.ua.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело обмежувальні заходи проти мережі з п’яти китайських компаній, а також одного громадянина КНР за сприяння Ірану у виробництві безпілотників. Підприємства та один із працівників відповідали за продаж і доставку тисяч деталей Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), зокрема тих, що можуть бути компонентами дронів, повідомила пресслужба Мінфіну.

HESA, яка контролюється оборонним відомством Ірану, перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки з 2008 року. Компанія, зокрема, бере участь у виробництві ударних БПЛА Shahed-136, які Тегеран використовує для атак на нафтові танкери та відправляє в Росію для застосування у війні проти України.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення України внаслідок використання Росією іранських БПЛА. Сполучені Штати продовжать націлюватися на глобальні іранські мережі, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", – наголосив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

У Мінфіні уточнили, що під нові санкції потрапили компанії Hangzhou Fuyang Koto Machinery (Koto Machinery), Raven International Trade Limited (Raven), Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology, S&C Trade PTY (S&C Trade), Shenzhen Caspro Technology, а також співробітник Юнь Ся Юань.

Вони сприяли продажу й перевезенню аерокосмічних компонентів для HESA на мільйони доларів. Зокрема, йдеться про легкі авіаційні двигуни для дронів Shahed.


Максим Царук, ZN.ua





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США наклали санкції на мережу китайських компаній, що допомагала Ірану у виробництві дронівСША наклали санкції на мережу китайських компаній, що допомагала Ірану у виробництві дронів
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