В Мінреінтеграції розповіли, як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном

Перебуваючи за кордоном, чимало українців стикається з проблемою відновлення документів. В Мінреінтеграції розповіли, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.

В Мінреінтеграції розповіли, як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном
Фото: tr.tax.gov.ua

Які документи потрібні

  • Заповнена заява за формою №ДР;
  • Копія паспорта з чітким зображенням документа.

Де можна отримати картку платника податків

  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій.

Для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:

  • довіреність,
  • документ, що посвідчує особу представника,
  • копію документа, що посвідчує особу довірителя.





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