В Мінреінтеграції розповіли, як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном

Перебуваючи за кордоном, чимало українців стикається з проблемою відновлення документів. В Мінреінтеграції розповіли, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.

Фото: tr.tax.gov.ua

Які документи потрібні

Заповнена заява за формою №ДР;

Копія паспорта з чітким зображенням документа.

Де можна отримати картку платника податків

особисто у закордонній дипломатичній установі України;

за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);

через представника в українській податковій.

Для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи: