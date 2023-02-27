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2023-02-27
В Мінреінтеграції розповіли, як отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном
Перебуваючи за кордоном, чимало українців стикається з проблемою відновлення документів. В Мінреінтеграції розповіли, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.
Фото: tr.tax.gov.ua
Які документи потрібні
- Заповнена заява за формою №ДР;
- Копія паспорта з чітким зображенням документа.
Де можна отримати картку платника податків
- особисто у закордонній дипломатичній установі України;
- за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
- через представника в українській податковій.
Для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
- довіреність,
- документ, що посвідчує особу представника,
- копію документа, що посвідчує особу довірителя.