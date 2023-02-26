Україна наростила закупівлю цибулі у Польщі у 24 рази

Частка польської цибулі в експорті зросла.

Україна наростила закупівлю цибулі у Польщі у 24 рази
© unsplash/mkmy

Через військове вторгнення РФ в Україні зростають ціни на продукти, а також змінюються продуктові ланцюжки. Так, в Україну обсяги постачання цибулі з Польщі у січні-листопаді 2022 року досягли 54 тисяч тонн, що у 24 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це йдеться у звіті Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі, пише видання AgroTimes.

Згідно з попередніми даними польського міністерства, у звітний період з Польщі було експортовано 189 тисяч тонн цибулі, що на 42% більше, ніж за аналогічний період роком раніше, в основному в результаті значного (у 24 рази) збільшення експорту цибулі в Україну (54 тисячі тонн, 28% від обсягу експорту).

Водночас закупівельна ціна цибулі в Польщі в період із середини серпня 2022 року до останнього тижня січня 2023 року зросла з 1,37 злотих/кг (близько 11,29 грн) до 2,79 злотих/кг (близько 22,99 грн), тобто більш ніж удвічі. Рівень закупівельних цін на цибулю в останній тиждень січня 2023 року був майже в 3,5 раза вищим, ніж попереднього року.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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