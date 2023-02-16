Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти

Швейцарія з 15 лютого впроваджує стелю цін на російські нафтопродукти. Причиною цього рішення є вторгення Росії в Україну. Про це повідомляється в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральна рада сьогодні узгодила свій режим санкцій щодо сирої нафти та нафтопродуктів з Росії з останнім пакетом санкцій, ухваленим Європейським Союзом. Нові заходи набувають чинності о 18:00 15 лютого 2023 року, - йдеться у заяві.

Повідомляється, що у відповідь на порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України, четвертого лютого ЄС запровадив граничні ціни на нафтопродукти з Росії. У той же час ЄС також адаптував відповідні перехідні положення.