Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти

Країна приєдналася до Євросоюзу в обмеженнях російських енергоносіїв, інформує ZN.ua.

Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти
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Швейцарія з 15 лютого впроваджує стелю цін на російські нафтопродукти. Причиною цього рішення є вторгення Росії в Україну. Про це повідомляється в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральна рада сьогодні узгодила свій режим санкцій щодо сирої нафти та нафтопродуктів з Росії з останнім пакетом санкцій, ухваленим Європейським Союзом. Нові заходи набувають чинності о 18:00 15 лютого 2023 року, - йдеться у заяві.

Повідомляється, що у відповідь на порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України, четвертого лютого ЄС запровадив граничні ціни на нафтопродукти з Росії. У той же час ЄС також адаптував відповідні перехідні положення.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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