Рада скасувала податки на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №?8360 та №?8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій. Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За його словами, за зверненнями волонтерських організацій, додали рації.

Документи підтримали 331 та 326 нардепів відповідно.

«Зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями», — заявив Железняк.

При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.