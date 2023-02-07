Рада скасувала податки на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №?8360 та №?8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій. Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Рада скасувала податки на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій
Фото: detector.media

За його словами, за зверненнями волонтерських організацій, додали рації.

Документи підтримали 331 та 326 нардепів відповідно.

«Зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями», — заявив Железняк.

При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.





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