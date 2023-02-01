Суд заарештував 32 мільйони заводу, що належить Дерипасці

Суд арештував 32 млн гривень заводу російського олігарха Олега Дерипаски. Про це йдеться у повідомленні офісу Генерального прокурора України.

«Арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію», — повідомили у прокуратурі.

З відкритих джерел відомо, що йдеться про Миколаївський глиноземний завод. Торік це підприємство, яке належить Олегу Дерипасці, суд передав в управління АРМА.

У повідомленні ГПУ також йдеться, що раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання: 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки — загалом на понад 1 млрд грн.

«За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора», — наголосили у Генпрокуратурі.