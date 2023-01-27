У Польщі створили енергетичний хаб для постачання генераторів в Україну

У Польщі відкрили енергетичний хаб rescEU, який стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні. Він дозволить значно збільшити обсяг безоплатної енергетичної допомоги для України в найтемнішу для неї годину. Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Через rescEU міжнародні партнери та приватний сектор матимуть можливість спрямовувати свої пожертви на допомогу Україні, а Європейський Союз, у свою чергу, фінансуватиме її доставку з хабу.

Зокрема, через енергетичний хаб здійснюватиметься доставка електрогенераторів в Україну для того, аби вона мала можливість підтримувати постачання електроенергії в розпал російських атак на її енергетичну інфраструктуру.

«Генератори, які постачаються з ЄС, можуть бути різної потужності: від невеликих, здатних забезпечити електроенергією окремі домогосподарства, до набагато потужніших моделей, придатних для забезпечення роботи громадських об’єктів і життєво важливих комунальних послуг, таких як лікарні та центральні теплові пункти», — йдеться у повідомленні Представництва.