Національний банк очікує зростання економіки вже цього року

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що після суттєвого падіння економіки у минулому році, у відомстві очікують, що у 2023 році ситуація дещо покращиться. Про це повідомляє Укрінформ.

"Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році на 0,3%", — зазначив глава НБУ.

За його словами, погіршення прогнозу, порівняно із жовтневими оцінками, зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків.

Пишний підкреслив, що зниження безпекових ризиків разом із поновленням повноцінної роботи портів, збільшенням врожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей, налагодженням логістики та пожвавленням внутрішнього попиту, у тому числі завдяки поверненню вимушених мігрантів, сприятимуть зростанню економіки у 2024–2025 роках.

"Завдяки всім цим чинникам у 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%", — сказав він