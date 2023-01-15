"Друкарський верстат" для гривні: Нацбанк підсумував результати за рік

Грошей в країні стало більше на 21%.

За минулий рік в Україні грошова маса (агрегат M3) збільшилася на 21%, або на 435,2 млрд грн, – до 2,51 трлн грн. Про це пише Finclub з посиланням на дані Нацбанку України.

За зазначається, що депозити за рік зросли на 23,6%, або на 350,8 млрд грн, – до 1,84 трлн грн. У тому числі гривневі депозити збільшилися на 19,1%, або на 193,9 млрд грн, – до 1,21 трлн грн, а валютні (у гривневому еквіваленті) – на 33,1%, або на 156,9 млрд грн, – до 631 млрд грн при подорожчанні долара за офіційним курсом на 34,1%.

Відповідно до даних НБУ, грошова база (резервні кошти) у 2022 році збільшилася на 19,6%, або на 130 млрд грн, – до 794,5 млрд грн, тоді як у 2021 році її зростання становило 11,2%.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн – до 666,1 млрд грн, що лише ненабагато перевищує темпи їх зростання у 2021 році – 12,5 %.

Резервні гроші банків у 2022 році підскочили на 55,1%, або на 44,9 млрд грн, – до 126,4 млрд грн: кошти на коррахунках збільшилися з 34,9 млрд грн до 77,4 млрд грн (зокрема обов'язкові резерви – з 51,9 млрд грн до 69,8 млрд грн), а готівка у касах – з 46,6 млрд грн до 49 млрд грн.

Банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати з 212,9 млрд грн до рекордних 457,5 млрд грн.


Олена Середа, ZN.ua





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