У Росії рекордна за сім років інфляція

Порівняно з 2021 роком, інфляція прискорилася на третину, інформує ZN.ua.

У Росії рекордна за сім років інфляція
© Aндрій Товстиженко, ZN.UA

Росстат у п'ятницю опублікував підсумкову оцінку інфляції за 2022 рік. Вона виявилася рекордною за сім років. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Порівняно з 2021 роком інфляція в Росії прискорилася на третину, порівняно з 2020 – у 2,5 раза і стала рекордною за останні сім років.

Згідно з офіційною статистикою, індекс споживчих цін, що вимірюються за кошиком з 500 товарів та послуг, додав за рік 11,94%.

Харчові продукти, за даними Росстату, подорожчали за рік на 10,29%, а непродовольчі товари стали дорожчими на 12,7%.

Цікаво, що рівень інфляції змінювався протягом року. У березні відразу після нападу на Україну вона встановила рекорд з 1999 року: ціни зросли на 7,61% після обвального падіння рубля, який зробив тризначними курси долара та євро. Річна інфляція встановила 20-річний рекорд у квітні (17,83%), після чого знижувалася щомісяця і пішла нижче за позначку 12% у листопаді.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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