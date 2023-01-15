Експерти розповіли, чи загрожує Україні дефіцит хліба

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Відключення світла позначилися на цінах деяких продуктів – вони подорожчали.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, чи буде подорожчання та дефіцит хліба в Україні. Про це пише УНІАН.

Він наголосив, що в країні є достатній запас зернових, які є основною сировиною для виробництва хліба. Дефіцит і суттєве подорожчання хліба найближчим часом українцям не загрожує.

За словами Тараненка, основною проблемою для хлібопекарів наразі є перебої зі світлом.

«Ми змушені значну частину хліба виробляти за допомогою генераторів, але не всі підприємства мають можливість їх придбати. Тому що це дороговартісна річ. Наприклад, генератор, який може забезпечити потреби середніх розмірів хлібзаводу, коштує на сьогоднішній день 3-4 млн гривень. Для хлібзаводу це великі кошти, а пільгове кредитування, на жаль, обмежене», – сказав він.