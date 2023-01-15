Експерти розповіли, чи загрожує Україні дефіцит хліба

Запасів зернових в країні достатньо.

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Відключення світла позначилися на цінах деяких продуктів – вони подорожчали.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, чи буде подорожчання та дефіцит хліба в Україні. Про це пише УНІАН.

Він наголосив, що в країні є достатній запас зернових, які є основною сировиною для виробництва хліба. Дефіцит і суттєве подорожчання хліба найближчим часом українцям не загрожує.

За словами Тараненка, основною проблемою для хлібопекарів наразі є перебої зі світлом.

«Ми змушені значну частину хліба виробляти за допомогою генераторів, але не всі підприємства мають можливість їх придбати. Тому що це дороговартісна річ. Наприклад, генератор, який може забезпечити потреби середніх розмірів хлібзаводу, коштує на сьогоднішній день 3-4 млн гривень. Для хлібзаводу це великі кошти, а пільгове кредитування, на жаль, обмежене», – сказав він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Ціни на оренду квартир у Києві незабаром злетятьЦіни на оренду квартир у Києві незабаром злетять
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війнуОревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонахВ Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонах
Держстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожчеДержстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожче
Пенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 роціПенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 році
Експерти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шникиЕксперти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шники
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
Ринок праці пожвавився: в Україні з'явилося багато вакансій з високими зарплатамиРинок праці пожвавився: в Україні з'явилося багато вакансій з високими зарплатами
Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти УкраїниBloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України
Чеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги УкраїніЧеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги Україні
Інфляція в Україні прискорилася: в НБУ винуватять витрати бізнесуІнфляція в Україні прискорилася: в НБУ винуватять витрати бізнесу
В Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсіїВ Україні стартувала обов'язкова програма накопичувальної пенсії
Последние новости
Подгружаем последние новости