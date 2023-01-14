Рада підтримала законопроєкти щодо податкових пільг для промисловості

Після прийняття за основу Комітетом з питань податкової політики Верховна Рада України також підтримала в першому читанні законопроєкти №8298 і №8299, які передбачають запровадження податкових і митних пільг для промисловості. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram .

За його даними, за законопроєкт №8298 проголосували 246 депутатів, а за №8299 – 243 народних обранці.

Водночас, Железняк повторив, що схвалення двох документів суперечить програмі з Міжнародним валютним фондом. "Тому в успіх прийняття в цілому не вірю. А що прилетить від МВФ та Мінфіну вірю", – зазначив він.

Нагадаємо, що серед основних нововведень, які пропонуються, такі:

Звільнити імпорт обладнання і комплектуючих від ПДВ та мита, якщо вони призначені тільки для власного виробництва (за конкретними кодами) в Україні. При цьому промисловість не матиме права відчуження їх на жодних умовах раніше ніж, через п’ять років з моменту ввезення.

Звільнити від ПДВ і мита обладнання для професійної та фахової передвищої освіти, під час якої готуються кадри для підприємств, для забезпечення навчальної діяльності;

Змінити особливості оподаткування рентною платою за користування надрами з метою видобутку залізної руди на період дії режиму воєнного стану;

Звільнити від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, розташовані в зоні бойових дій чи тимчасово окупованих районах.

Звільнити від рентної плати енергогенеруючі компанії за спеціальне використання води;

Продовжити термін служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій до закінчення війни (за словами Железняка, строк служби РРО можуть взагалі прибрати до другого читання законопроєктів).

Скасувати оподаткуванню для електронної марки та цифрової поштової марки.

Звільнити від ПДВ операції щодо надання послуг з демонстрації і показу фільмів, які є дубльованими чи озвученими державною мовою в Україні.

Раніше Ярослав Железняк наголошував, що Міністерство фінансів не підтримало згадані законопроєкти майже повністю.

Коментар ZN.UА