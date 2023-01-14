Рада підтримала законопроєкти щодо податкових пільг для промисловості

Документи прийняли за основу, але їх затвердження в цілому під питанням, інформує ZN.ua.

Рада підтримала законопроєкти щодо податкових пільг для промисловості
Фото ілюстративне
© depositphotos/seregalsv

Після прийняття за основу Комітетом з питань податкової політики Верховна Рада України також підтримала в першому читанні законопроєкти №8298 і №8299, які передбачають запровадження податкових і митних пільг для промисловості. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його даними, за законопроєкт №8298 проголосували 246 депутатів, а за №8299 – 243 народних обранці.

Водночас, Железняк повторив, що схвалення двох документів суперечить програмі з Міжнародним валютним фондом. "Тому в успіх прийняття в цілому не вірю. А що прилетить від МВФ та Мінфіну вірю", – зазначив він.

Нагадаємо, що серед основних нововведень, які пропонуються, такі:

  • Звільнити імпорт обладнання і комплектуючих від ПДВ та мита, якщо вони призначені тільки для власного виробництва (за конкретними кодами) в Україні. При цьому промисловість не матиме права відчуження їх на жодних умовах раніше ніж, через п’ять років з моменту ввезення.
  • Звільнити від ПДВ і мита обладнання для професійної та фахової передвищої освіти, під час якої готуються кадри для підприємств, для забезпечення навчальної діяльності;
  • Змінити особливості оподаткування рентною платою за користування надрами з метою видобутку залізної руди на період дії режиму воєнного стану;
  • Звільнити від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, розташовані в зоні бойових дій чи тимчасово окупованих районах.
  • Звільнити від рентної плати енергогенеруючі компанії за спеціальне використання води;
  • Продовжити термін служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій до закінчення війни (за словами Железняка, строк служби РРО можуть взагалі прибрати до другого читання законопроєктів).
  • Скасувати оподаткуванню для електронної марки та цифрової поштової марки.
  • Звільнити від ПДВ операції щодо надання послуг з демонстрації і показу фільмів, які є дубльованими чи озвученими державною мовою в Україні.

Раніше Ярослав Железняк наголошував, що Міністерство фінансів не підтримало згадані законопроєкти майже повністю.

Коментар ZN.UА

Малоймовірно, що МВФ схвалить весь набір запропонованих стимулів, і відмова Мінфіну підтримати ці нововведення – зайвий доказ цього. При цьому член податкового комітету Ярослав Железняк зазначає, що без схвалення фонду ухвалювати подібні зміни не можна. Більше того, слід нагадати, як довго і болісно відбувався процес підвищення ренти на видобуток залізняку, і кінцевий варіант точно не був найоптимальнішим з погляду наповнення бюджету. Передбачені "пільги" повернуть у часи, коли держава заробляла на ренті від видобутку вдесятеро менше, ніж ті, хто її видобує - тобто. Метінвест Ріната Ахметова


Максим Царук, ZN.ua





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