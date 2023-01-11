Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України

Доходи Москви різко скоротилися через запроваджені обмеження для російського експорту нафти в той час, коли витрати, пов’язані з війною, зросли, інформує ZN.ua.

Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України
© Aндрій Товстиженко, ZN.UA

Дефіцит федерального бюджету в Росії досяг рекордного значення в грудні на тлі падіння державних доходів від експорту нафти. В цей час, російські витрати на війну проти України тільки зросли.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі попередніх даних, які опублікував російський уряд, бюджетний дефіцит в грудні досяг рекордної позначки в 3,9 трильйона рублів (56 мільярдів доларів). Таким чином, в підсумку за весь рік нестача склала 3,3 трильйони рублів, перекресливши профіцит за 11 місяців минулого року.


Лесь Димань, ZN.ua





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