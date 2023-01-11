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2023-01-11
Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України
Доходи Москви різко скоротилися через запроваджені обмеження для російського експорту нафти в той час, коли витрати, пов’язані з війною, зросли, інформує
© Aндрій Товстиженко, ZN.UA
Дефіцит федерального бюджету в Росії досяг рекордного значення в грудні на тлі падіння державних доходів від експорту нафти. В цей час, російські витрати на війну проти України тільки зросли.
Згідно з підрахунками
Лесь Димань, ZN.ua