Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України

Дефіцит федерального бюджету в Росії досяг рекордного значення в грудні на тлі падіння державних доходів від експорту нафти. В цей час, російські витрати на війну проти України тільки зросли.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі попередніх даних, які опублікував російський уряд, бюджетний дефіцит в грудні досяг рекордної позначки в 3,9 трильйона рублів (56 мільярдів доларів). Таким чином, в підсумку за весь рік нестача склала 3,3 трильйони рублів, перекресливши профіцит за 11 місяців минулого року.