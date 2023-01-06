Мінекономіки порахувало падіння ВВП України у 2022 році

За попередніми оцінками, економіка впала на 30,4%.

Мінекономіки порахувало падіння ВВП України у 2022 році
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Згідно з попередніми даними Мінекономіки, падіння ВВП України за підсумками 2022 року досягло 30,4% з похибкою 2%. Тобто падіння виявилося менш суттєвим, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Уточнюється, що з огляду на оперативну оцінку Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у І кварталі 2022 року зменшення порівняно з І кварталом 2021 року на 15,1%, у ІІ кварталі – на 37,2%, у ІІІ кварталі – на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумками 2022 оцінюється на рівні 30,4% [±2%]. У 2021 році зростання економіки склало 3,4%.

"Це об'єктивно найгірший результат за часи незалежності, але дещо краще, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше", - наголосили в Мінекономіки.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні - 34 [±2%], що дещо краще, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37 [±2%]) (відповідно IV квартал – падіння на рівні 35,5 [±] 2%]) з огляду на певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.


Олена Середа, ZN.ua





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