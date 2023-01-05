Податки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплати

Українці мають сплачувати податки за свою нерухомість у 2023 році. Від сплати буде звільнено тих громадян, нерухомість яких минулого року перебувала на території, де велися військові дії або триває окупаційний режим.

Стало відомо, хто з українців може не сплачувати податки за квартири та будинки у 2023 році

Розмір податку та норма площі оподаткованого житла описано у статті 266 Податкового кодексу України. Сплачувати податок на нерухомість мають власники будинків площею від 120 кв. м та квартир – від 60 кв. м.

У 2023 році українці отримають платіжки за минулий рік. Кожному власнику "зайвих" квадратних метрів нерухомості прийде квитанція на оплату до 1 липня.

Стало відомо, хто з українців може не сплачувати податки за квартири та будинки у 2023 році

З моменту вручення квитанції громадяни мають 60 днів на сплату податку. Сума залежить від назви населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати свої ставки та підвищувати норми (наприклад, не 60 кв.м., а 70 кв.м.), проте розмір податку не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2023 році це 97,5 грн.

Власники житлової нерухомості, які мають за законом сплачувати податок, але не отримали квитанцію, можуть (але не зобов'язані) самостійно звернутися до податкової та провести звірку даних. Так як платіжка може прийти із запізненням і через рік-два, і тоді все одно доведеться платити, тільки вже одразу за 3 роки.

Якщо нерухомість здається в оренду для комерційної діяльності, її власники також повинні сплачувати податок з урахуванням всієї площі. Навіть якщо ви здаєте свою квартиру або використовуєте її як офіс, податок залишається таким же, як і за житлову нерухомість.

Раніше повідомлялося, як змінилася вартість столичного житла у січні 2023 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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