Потрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгу

Деяким українцям зарахують страховий стаж у потрійному розмірі. Йдеться про депортованих осіб, які перебували на спецпоселенні. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Деяким українцям зарахують потрійний страховий стаж для нарахування пенсії: хто має право на пільгу

У прес-службі профільного відомства повідомили, що періоди роботи таких українців до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу у потрійному розмірі. Це зазначено у законі №2040-IX від 15 лютого 2022 року. Щоб отримати право на зазначену пільгу, громадяни мають надати такі документи:

  • посвідчення про належність до депортованих осіб;
  • інформацію про час перебування у спецпоселенні;
  • дані про період роботи у спецпоселенні.

Наголошено, що посвідчення видається уповноваженим органом – співробітниками місцевої держадміністрації. Час перебування на спецпоселенні визначено періодом з моменту депортації і до скасування режиму спецпоселень.

Основний документ, який підтверджує страховий стаж роботи, – це трудова книжка. За її відсутності трудовий стаж встановлюється з інших документів, виданих за місцем роботи або з архівів.

Деяким українцям зарахують потрійний страховий стаж для нарахування пенсії: хто має право на пільгу

Нагадаємо, що цього року українці, які хочуть вийти на пенсію у 60-річному віці, повинні мати не менше 29 років страхового стажу. Наступного року цей період складе вже 30 років, а 2024-го – 31 рік. Минулого, 2021 року, громадянам було достатньо 28 років страхового стажу.

За законом, мінімальна тривалість страхового стажу збільшуватиметься ще протягом шести років - до 2028 року. Тоді українці зможуть виходити на пенсію у 60 років, відпрацювавши офіційно щонайменше 35 років.

Раніше повідомляли, що деякі пенсіонери мають право на надбавку 20% до щомісячних виплат.


Ловіцька Леся, Тудей





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