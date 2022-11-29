Україна тестово імпортувала електроенергію з Румунії

«Енергетична компанія України» (ЕКУ) здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає «Укрінформ».

Україна тестово імпортувала електроенергію з Румунії
Фото: slovoidilo.ua

«Державний енерготрейдер АТ „Енергетична компанія України“ 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 09:00 та 14:00)», — сказано в повідомленні.

У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.





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