Україна тестово імпортувала електроенергію з Румунії

«Енергетична компанія України» (ЕКУ) здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає « Укрінформ ».

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«Державний енерготрейдер АТ „Енергетична компанія України“ 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 09:00 та 14:00)», — сказано в повідомленні.

У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.