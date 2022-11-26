ЄБРР оцінить збитки, нанесені Маріуполю, та потреби для відновлення міста

Буде розроблена Стратегія відродження міста, яка міститиме основні кошториси, інвесторів і донорів для відновлення Міріуполя після його повного звільнення, інформує ZN.ua.

ЄБРР підписав Меморандум про взаєморозуміння з міською владою міста Маріуполь щодо «Звіту про оцінку збитків, втрат і потреб». Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, яке є у розпорядженні ZN.UA.

«Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прокладає шлях до майбутнього відродження міста Маріуполь, підтримуючи зусилля з оцінки руйнувань, яких місто зазнало під час війни Росії проти України, та оцінки вартості відродження Маріуполя», - йдеться в повідомленні.

У звіті будуть проаналізовані масштаби руйнувань міста внаслідок війни Росії проти України, та оцінюватимуться фінансові витрати на його відновлення. Зокрема, вивчатиметься шкода, завдана громадському транспорту, системі водопостачання, освітленню в місті тощо.


Лія Ільченко, ZN.ua





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