ЄБРР оцінить збитки, нанесені Маріуполю, та потреби для відновлення міста

ЄБРР підписав Меморандум про взаєморозуміння з міською владою міста Маріуполь щодо «Звіту про оцінку збитків, втрат і потреб». Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, яке є у розпорядженні ZN.UA.

«Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прокладає шлях до майбутнього відродження міста Маріуполь, підтримуючи зусилля з оцінки руйнувань, яких місто зазнало під час війни Росії проти України, та оцінки вартості відродження Маріуполя», - йдеться в повідомленні.

У звіті будуть проаналізовані масштаби руйнувань міста внаслідок війни Росії проти України, та оцінюватимуться фінансові витрати на його відновлення. Зокрема, вивчатиметься шкода, завдана громадському транспорту, системі водопостачання, освітленню в місті тощо.