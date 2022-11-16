Рада прийняла закон щодо обміну інформацією про фінансові рахунки: він допоможе боротися з відмиванням грошей

Народні депутати підтримали законопроєкт у першому читанні, інформує ZN.ua.

Рада прийняла закон щодо обміну інформацією про фінансові рахунки: він допоможе боротися з відмиванням грошей
В Україні стане важче відмивати гроші через офшори
© depositphotos / Padabed

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №8131 щодо обміну фінансовою інформацією між країнами. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За повідомленням, законопроєкт підтримали 243 народних депутата.

Новий закон має впровадити в Україні два міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей:

  • Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS));
  • Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).

За словами Ярослава Железняка впровадження нових стандартів робить уникнення оподаткування та використання офшорів ще складнішим.

«В Світі вже 102 країни (включаючи всі країни ЄС) вже є учасниками обміну такою інформацією, і у 2020 році було передано інформацію стосовно активів вартістю близько 9 трильйонів євро», - наголосив народний депутат.

Наразі перший обмін інформацією з Україною планується у 2024 році.


Артем Руденко, ZN.ua





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