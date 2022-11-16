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2022-11-16
Платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії
Платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, Payoneer припиняє роботу в РФ. Листи із відповідним повідомленням отримали російські клієнти компанії електронною поштою, передає DTF.
Фото: processer.media
Що відомо
«Повідомляємо, що з 16 грудня 2022 року Payoneer більше не зможе надавати вам свої послуги, і ваш обліковий запис буде закрито. Кошти, надіслані на ваш обліковий запис після 8 грудня, будуть повернені відправнику у зв'язку з існуючими обмеженнями», — йдеться у листах.