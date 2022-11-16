Платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії

Платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, Payoneer припиняє роботу в РФ. Листи із відповідним повідомленням отримали російські клієнти компанії електронною поштою, передає DTF.

Платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії
Фото: processer.media

Що відомо

«Повідомляємо, що з 16 грудня 2022 року Payoneer більше не зможе надавати вам свої послуги, і ваш обліковий запис буде закрито. Кошти, надіслані на ваш обліковий запис після 8 грудня, будуть повернені відправнику у зв'язку з існуючими обмеженнями», — йдеться у листах.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Блок рекламы


Похожие новости
Скільки коштував Росії масований удар по Україні 15 листопада: інфографікаСкільки коштував Росії масований удар по Україні 15 листопада: інфографіка
Державі передано понад 70 млн грн підприємства, яке виготовляло оборонну продукцію для РосіїДержаві передано понад 70 млн грн підприємства, яке виготовляло оборонну продукцію для Росії
«Санкції нам не страшні»: у Росії засекретили черговий економічний показник«Санкції нам не страшні»: у Росії засекретили черговий економічний показник
Ще один цвях в труну Росії: її економіку визнали неринковоюЩе один цвях в труну Росії: її економіку визнали неринковою
Через санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FTЧерез санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FT
"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок
У світі різко подорожчала пшениця після виходу Росії з зернової угоди – BloombergУ світі різко подорожчала пшениця після виходу Росії з зернової угоди – Bloomberg
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Україна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмоюУкраїна та МВФ найближчим часом продовжать роботу над Моніторинговою програмою
LG планує перенести виробництво з РосіїLG планує перенести виробництво з Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости