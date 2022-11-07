Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання

Президент України обговорив із бізнесменом проекти щодо відновлення енергетичної інфраструктури, інформує ZN.ua.

Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
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Американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет відвідав Київ, де зустрівся з українським керівництвом. Президент України Володимир Зеленський вручив філантропу орден Ярослава Мудрого V ступеня та розповів бізнесмену про обстріли російськими окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури.

У свою чергу, Баффет підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об'єктів: насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву – з метою подолання енергетичної кризи. Про це повідомляє прес-служба президента.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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