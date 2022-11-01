Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро на підтримку українських біженців

Новий транш отримають сім країн блоку.

Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро на підтримку українських біженців
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Єврокомісія виділяє ще 100 мільйонів євро для країн ЄС, які приймають найбільше українських біженців. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

«Європейська комісія виділила додаткові 100 млн євро семи державам-членам, які приймають велику кількість біженців. Це рішення було ухвалене за підсумками глобального заходу зі збору коштів "Підтримай Україну", що відбувся 9 квітня, на якому Єврокомісія взяла на себе зобов'язання виділити до 400 млн євро на підтримку біженців з України», - зазначається у заяві.

Перший транш у розмірі 248 млн євро в якості допомоги був виділений п'яти державам блоку у травні. Таким чином, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина та Чехія вже скористалися додатковою підтримкою. Другий транш допомоги підтримає Польщу, Словаччину, Чехію, Болгарію, Естонію, Латвію та Литву.

«Держави блоку можуть використовувати ці кошти для продовження надання допомоги біженцям, такої як продовольство, транспорт і тимчасове житло. Ці кошти також можуть бути спрямовані на підтримку спроможності інтегрувати біженців, у тому числі вразливих категорій населення, таких як неповнолітні без супроводу дорослих», - заявили в Єврокомісії.

Організації громадянського суспільства, місцеві та регіональні органи влади також відіграють ключову роль у наданні допомоги. Тому державам блоку необхідно забезпечити, щоб це фінансування надходило до них, зазначає Єврокомісія.

Для забезпечення швидкого розподілу коштів Єврокомісія виділятиме гроші на основі досягнутих результатів, а не фактичних витрат. Решта 52 млн євро будуть спрямовані на більш пізньому етапі на нові потреби, такі як проекти з розміщення біженців, надання якісної психологічної допомоги та підтримки людям, які прибувають з України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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