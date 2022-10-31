У світі різко подорожчала пшениця після виходу Росії з зернової угоди – Bloomberg

У світі різко зросли ф'ючерси на пшеницю після того, як Росія в суботу вийшла з зернової угоди через атаку безпілотників на свій флот у бухті окупованого Севастополя, вигадавши, що один із них міг бути запущений із зернового судна. Про це повідомляє Bloomberg .

З моменту розблокування українських портів та відкриття зернового коридору три місяці тому обмежені світові поставки зерна зменшилися. Україна відвантажила понад 9 млн тонн зерна та інших агропродуктів, а ціни на кукурудзу та пшеницю внормувалися. Термін дії угоди закінчується 19 листопада, і московські чиновники вже сумнівалися, чи продовжать вони свою участь.