У світі різко подорожчала пшениця після виходу Росії з зернової угоди – Bloomberg

Країна-агресорка знову спричинила продовольчу кризу.

У світі різко подорожчала пшениця після виходу Росії з зернової угоди – Bloomberg
© pixabay.com

У світі різко зросли ф'ючерси на пшеницю після того, як Росія в суботу вийшла з зернової угоди через атаку безпілотників на свій флот у бухті окупованого Севастополя, вигадавши, що один із них міг бути запущений із зернового судна. Про це повідомляє Bloomberg.

З моменту розблокування українських портів та відкриття зернового коридору три місяці тому обмежені світові поставки зерна зменшилися. Україна відвантажила понад 9 млн тонн зерна та інших агропродуктів, а ціни на кукурудзу та пшеницю внормувалися. Термін дії угоди закінчується 19 листопада, і московські чиновники вже сумнівалися, чи продовжать вони свою участь.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Блок рекламы


Похожие новости
Після виходу РФ із «зернової угоди» пшениця подорожчала на 5%Після виходу РФ із «зернової угоди» пшениця подорожчала на 5%
Ціни на квартири в новобудовах у західних регіонах України: на скільки подорожчала вартість нерухомостіЦіни на квартири в новобудовах у західних регіонах України: на скільки подорожчала вартість нерухомості
Після виходу РФ із «зернових угод», Польща обіцяє Україні допомогуПісля виходу РФ із «зернових угод», Польща обіцяє Україні допомогу
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Борис Джонсон планує просувати у світі «план Маршалла» для України – The TelegraphБорис Джонсон планує просувати у світі «план Маршалла» для України – The Telegraph
У Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтніУ Києві подорожчала оренда квартир: на скільки зросли ціни у жовтні
Нафтові прибутки РФ досягли мінімуму з початку вторгнення – BloombergНафтові прибутки РФ досягли мінімуму з початку вторгнення – Bloomberg
У Польші подорожчала оренда житла: ціни в жовтні у великих містахУ Польші подорожчала оренда житла: ціни в жовтні у великих містах
Після ракетних ударів РФ аварійно зупинилася робота цехів «Рівнеазота»Після ракетних ударів РФ аварійно зупинилася робота цехів «Рівнеазота»
Для перевезення підсанкційної російської нафти у світі формується «тіньовий флот» – BloombergДля перевезення підсанкційної російської нафти у світі формується «тіньовий флот» – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости