"Укренерго" найняла скандального лобіста, який з'їздив у відрядження за 1 млн гривень - експерт

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький користується послугами лобіста Вадима Гламаздіна, який був звільнений зі скандалом з НАК "Нафтогаз Україна", і "все те, що робив Гламаздін і Ко для Андрія Коболєва в США та Україні, він тепер робить для Кудрицького".

Про це журналіст-розслідувач Денис Безлюдько розповів у своєму блозі, пишуть "Українські новини" , інформує Апостроф .

Він зазначив, що істеблішменту у США розсилаються публікації про ефективність цього менеджера, за рахунок коштів НЕК "Укренерго": "Вартість такого лобізму незабаром побачимо у звітах про закордонні відрядження співробітників компанії та у щорічному звіті FARA".

Раніше було оприлюднено дані щодо відрядження експерта з інтеграції в ENTSO-Е офісу з питань взаємодії з центральними органами влади "Укренерго" Вадима Гламаздіна.

З 10 вересня по 3 жовтня він побував у Варшаві, Брюсселі та Вашингтоні. Вартість "відрядження" склала 981 тис. грн. Його оплатила державна НЕК "Укренерго". Проживав Вадим Гламаздін лише в 5-зіркових готелях.

"Вартість його готелю у Варшаві склала 49,7 тис. грн на добу. У Вашингтоні він витратив на кімнату в готелі 41 тис. грн... Переліт "експерта" у бізнес-класі коштував державі 232,5 тис. грн. На трансфер (таксі, оренду автомобіля) їм було витрачено 79 тис. грн, а на добові – 36 тис. грн", - пише автор.

З 3 тижнів поїздки 2 тижні він провів у Вашингтоні, "займаючись лобістською діяльністю на користь свого нового шефа – голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького", пише журналіст.

Гламаздін у 2017–2021 працював уповноваженим по роботі з органами державної влади "Нафтогаз України" та радником голови правління підприємства. Він є членом команди, яка, як пише журналіст, "займалась піаром Андрія Коболєва в США ". З реєстрів FARA, які веде Мін'юст США , відомо, що за ці послуги "Нафтогаз" безпосередньо, а також ГО Федерація роботодавців нафтогазової галузі та її київський осередок сплатили близько 3,3 млн дол. американській Yorktown Solutions.

Як зазначив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, Гламаздін і його колеги"більше займалися збереженням Коболєва у кріслі, ніж боротьбою проти "Північного потоку-2": "Вони це робили через американських лобістів, через піар в Україні - за гроші "Нафтогазу", тобто за державні гроші… Уряд атакували за кошти компанії, єдиним акціонером якої є уряд".