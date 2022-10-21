Долар та євро подешевшали: який курс валют зафіксували перед вихідними

В Україні перед вихідними подешевшала валюта. Стало відомо, який курс долара та євро встановлений в обмінниках, на готівковому та чорному ринках.

Долар та євро подешевшали: який курс валют зафіксували перед вихідними

Сьогодні, 21 жовтня, курс долара на готівковому ринку впав на 10 копійок і становить 40,20 грн. У продажу він залишився тим самим – 40,80 грн.

Євро подешевшав на 5 копійок у продажу та на 12 копійок у купівлі. Валюту продають за 39,35 грн, а купують за 38,30 грн.

Курс долара в обмінниках подешевшав на 20 копійок у продажу – до 40,53 грн. Його приймають по 40,40 грн – на 2 копійки дорожче, ніж учора.

Євро подешевшав на 12 копійок у продажу – до 39,04 грн, та на 8 копійок у купівлі – до 38,55 грн.

Долар на чорному ринку торгується по 40,63 грн у продажу (дешевше на 12 копійок) та по 40,46 грн у купівлі (дешевше на 14 копійок). Курс євро впав на 15 копійок у продажу - до 39,05 грн та у купівлі - до 38,80 грн.

Долар та євро подешевшали: який курс валют зафіксували перед вихідними

Економічний експерт Олег Пендзин заявив, що поки що причин для різкого подорожчання долара немає.

Курс долара та євро не відреагував на руйнування енергетичної інфраструктури України окупантами. Громадяни почали звикати до обстрілів і більше не впадають у паніку, скуповуючи паливо та валюту.

Глава департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько вважає, що до кінця тижня долар на готівковому ринку купуватиметься і продаватиметься за курсом у межах 40,6 – 41,6 грн.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня українські банки запровадили нові умови купівлі доларів під депозит. Нацбанк дозволив продавати населенню долари у необмеженій кількості та за офіційним курсом у 36,57 грн. Однак їх потрібно відправляти на депозит мінімум на 6 місяців, а після закінчення терміну договору здавати за курсом НБУ.


Ловіцька Леся, Тудей





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