Французьку TotalEnergies звинувачують у постачанні палива російській військовій авіації

Дві асоціації подали скаргу на французького енергетичного гіганта TotalEnergies за «співучасть у воєнних злочинах» — за нібито допомогу в забезпеченні паливом російських літаків, які бомбардували Україну. Про це повідомляє AFP із посиланням на своє джерело.

Фото: theedgemarkets.com

Деталі

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand у четвер передали справу національному антитерористичному прокурору, який розслідує звинувачення у воєнних злочинах.

У серпні газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies володіла часткою в компанії, яка видобувала газовий конденсат на півночі Росії. Частину конденсату перетворили на авіаційне паливо, яке використовували російські військові літаки для атак в Україні.

У скарзі TotalEnergies звинувачують у тому, що вона сприяла забезпеченню російського уряду «необхідними засобами для вчинення воєнних злочинів», «продовжуючи експлуатувати Термокарстове родовище».

TotalEnergies донедавна володіла 49% «Тернєфтєгазу», компанії, яка видобуває газ на Термокарстовому родовищі на півночі Росії. Ще 51% належав російській компанії «Новатек», у якій французька компанія також володіє безпосередньо 19,4% акцій.

Після публікації в Le Monde французький гігант заявив, що 18 липня продав свою 49%-частку в «Тернєфтєгазі» компанії «Новатек».

Le Monde повідомила, що «Термокарстове» є джерелом конденсату природного газу, який трубопроводом направляється на переробний завод «Новатек» у Пуровському.

Потім його відправляють залізницею для подальшої переробки в авіаційне паливо в місто Омськ. Це паливо було відправлено на російські авіабази поблизу українського кордону, повідомляє Le Monde.

Human Rights Watch і Amnesty International звинуватили ескадрильї, які там базуються, у нападах на мирних жителів, зокрема ударі 16 березня по маріупольському театру.

Позиція TotalEnergies

TotalEnergies заперечує ці звинувачення. Там вважають, що насправді конденсати були «вивезені за кордон» і тому не могли бути використані російською армією як паливо для своїх літаків, якими наносяться удари по українцях.

Юристи з двох асоціацій у коментарі AFP заявили, що настав час притягнути транснаціональні корпорації до відповідальності.