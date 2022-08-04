Євросоюз наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%

Країни Євросоюзу у липні 2022 року збільшили імпорт дизельного палива з Росії на 22% у порівнянні з липнем 2021 року. Це наголошує на залежності блоку від російських енергоресурсів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на групу відстеження танкерів Vortexa.

Євросоюз наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
Фото: pixabay.com

Імпорт із РФ

У липні регіон імпортував близько 700 тисяч барелів палива з Росії, що більше, ніж минулого місяця, і на 22% більше у порівнянні з липнем минулого року.

Така динаміка підкреслює залежність ЄС, що посилюється в останні роки, від енергоресурсів з держави-агресора. Імпорт дизпалива з РФ становить більше половини загального імпорту в регіон — ДП використовують автотранспортні групи, власники автомобілів та виробники.

Нарощування обсягів імпорту відбувається через кілька місяців вступу в лютому в дію повного ембарго на морські поставки нафти з РФ. Близько 15% загального споживання дизпалива в блоці забезпечує російський імпорт.

На знак занепокоєння щодо глобальної енергетичної безпеки в липні ЄС послабив санкції проти російських державних підприємств, зокрема «Роснєфті». Так, європейським компаніям дозволили брати участь у транзакціях з ними нафтою, призначеною для третіх країн.

Ключовим питанням економісти називають те, чи будуть американські нафтопереробники, які зазвичай зосереджуються на виробництві бензину, зацікавлені у високій націнці в Європі, щоб виробляти для регіону більше дизельного палива.

За даними S&P Global Commodity Insights, різниця між цінами на нафту марки Brent та дизельне паливо становить $35 за барель у порівнянні з $20 за барель бензину.

При цьому напружений ринок дизельного палива вже підштовхнув ціни до рекордного рівня у низці країн. У Великій Британії на 15 липня ціни на дизельне паливо на АЗС були близькі до історичного максимуму 197,25 пенса за літр.





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