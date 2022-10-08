Європейці, що зневірилися, повертаються за теплом до найдавнішого у світі палива – дров

До 70% опалення в Європі відбувається за рахунок природного газу та електрики, і в умовах різкого скорочення російських поставок дрова, які вже використовують для опалення близько 40 мільйонів людей, стали затребуваним товаром, пише Bloomberg .

Ціни на дерев'яні гранули – пелети – майже подвоїлися та досягли 600 євро за тонну у Франції. З'явилися навіть ознаки їхньої панічної скуповування. Угорщина навіть пішла на те, щоб заборонити експорт пелетів, а Румунія обмежила ціни на дрова на шість місяців.

Крім побоювань щодо браку палива, енергетична криза посилює зростання витрат на життя. У вересні інфляція в єврозоні вперше в історії досягла двоцифрових цифр. Сім'ї по всьому регіону все частіше стикаються з необхідністю вибирати між опаленням та іншими предметами першої потреби.

"Повернулися старі часи, коли люди не опалювали весь будинок", - говорить Нік Снелл, керуючий директор британської оптової компанії з продажу дров Certainly Wood. — Вони сідали навколо вогню — печі чи каміна — і лягали спати. Цієї зими таких буде набагато більше.

Ця тенденція означає бум попиту шведської компанії Gabriel Kakelugnar AB, виробника кахельних печей високого класу вартістю в середньому 86 000 шведських крон (7 700 доларів США). Печі можуть підтримувати тепло в приміщенні протягом 24 годин завдяки своїй складній конструкції з використанням різних каналів, які утримують та розподіляють тепло. Замовлення зросли більш як у чотири рази.

Для багатьох європейців головна турбота — зробити все можливе, щоби залишитися в теплі найближчими місяцями. А відчайдушне прагнення тепла може створити проблеми для здоров'я та навколишнього середовища.