Absolut, Chivas Regal і Beefeater повертаються до Росії

Виробник відновив постачання продукції в Росію.

Французький виробник алкоголю Pernod Ricard відновив постачання своєї продукції в Росію, яке перервав після початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє шведське видання Kristianstadsbladet з посиланням на Паулу Ерікссон — віце-президентку горілчаного бренду Absolut, що належить Pernod Ricard, інформує ZN.ua .

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За словами Ерікссон, зараз концерн постачає продукцію «в обсязі, здатному захистити місцевих співробітників та забезпечити місцевим організаціям економічну стійкість». Вона наголосила, що Pernod Ricard дотримується санкційних обмежень Євросоюзу.

Представниця компанії зазначила, що після вторгнення російської армії в Україну Pernod Ricard «діяла з урахуванням інтересів своїх співробітників як в Україні, так і в Росії».

Pernod Ricard - один із найбільших виробників міцного алкоголю у світі. Компанія випускає віскі Chivas Regal, Martell, Jameson, Ballantine's, джин Beefeater, горілку Absolut, текілу Olmeca.

Після початку війни з Росії пішли великі виробники міцного алкоголю, такі як Diageo (бренди Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet Hennessy.