Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії — ЗМІ

У Євросоюзі розпочали роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії — ЗМІ
Фото: slovoidilo.ua

Подробиці

«Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону продажу власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Білорусь може знову стати об'єктом санкцій, оскільки її повністю виключили з восьмого санкційного пакету ЄС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію території України на основі фіктивних «референдумів», мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні загрози.





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