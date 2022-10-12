Штрафи за дрова: яке покарання загрожує за самовільну вирубку дерев у лісі

Заготівля дров на зиму – важлива задача для багатьох українців. На фоні подорожчання газу та відключень електроенергії важливо підготуватися до зими. Дрова на сьогоднішній день - задоволення не з дешевих, але й самостійно нарубати їх у лісі так просто не можна. За це загрожує покарання.

Так, у Лісовому кодексі зазначається, що збір мертвих стовбурів дерев або їхніх частин потребує спеціального документа – лісорубного квитка. Отримати його можуть лише лісогосподарськи підприємства та люди, які в них працюють.

У свою чергу лісогосподарські підприємства не мають права дозволяти населенню самостійно рубати дерева собі на дрова. Єдине, що дозволено збирати у лісі без цього квитка, - лісову підстилку: листя, хвою, дрібні гілочки й кору.

Якщо ви прийшли в ліс і назбирали гілля, яке вже впало, ніякої відповідальності за це не буде. Те саме стосується і повалених дерев – їх можна розпиляти і використати для опалення приватного будинку.

Але у Кодексі України про адмінправопорушення є статті, які передбачають покарання за завдання шкоди природі:

Згідно зі ст. 64 КУпАП "Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці", передбачено штраф у розмірі від 102 до 238 грн, а для посадових осіб – від 170 до 272 грн.

Ст. 65 КУпАП "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка" стосується дерев, які ще ростуть. Відповідно, якщо ви зрубали дерево, яке росло, й забрали його собі на дрова, вам загрожує штраф у розмірі від 510 до 1 020 грн, а для посадових осіб – від 2 550 до 5 100 грн. За повторне порушення передбачається штраф у розмірі 1 020 – 1 530 грн, а посадові особи – від 10 200 грн до 15 300 грн.

Порушення ст. 65-1 КУпАП "Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень" тягне за собою накладення штрафу від 510 до 680 грн, а для посадових осіб – від 1 020 до 1 530 грн.

Ст. 66 КУпАП "Знищення або пошкодження підросту в лісах" передбачає накладення штрафу на громадян від 51 до 102 грн, для посадових осіб – від 119 до 170 грн.

Раніше повідомлялося, які штрафи передбачені за підпал листя та сухої трави восени.