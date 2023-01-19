До десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталі
Штраф за підробку сільськогосподарської продукції в Україні становитиме 13 мільйонів гривень.
Про це йдеться в ухваленому законі про фальсифікат №3680-д.
Так, згідно з інформацією Насіннєвої Асоціації України, завдяки новому документу законодавство у галузі захисту прав на сорти рослин дещо вдосконалилося та наблизилося до норм ЄС.
Зокрема, штрафи суттєво збільшилися за фальсифікацію маркування, пакування та використання торгової марки, що зовні нагадує торгову марку іншого виробника.
За такі дії громадянину загрожуватиме фінансове покарання у розмірі від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі дорівнює сумі до 6,5 мільйона гривень.
Посадовців чекатиме більший штраф – від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів разом із конфіскацією фальсифікату та обладнання для його вироблення.
Крім суттєвого зростання штрафів, закон також:
- дозволив подавати заявки на реєстрацію сортів онлайн;
- скоротив терміни розгляду документів;
- запровадив електронні послуги з одержання дозвільних документів для ввезення зразків насіння для дослідних цілей;
- спростив процедури ввезення в Україну вже відомих сортів насіння та посадкового матеріалу;
- спростив реєстрацію для сортів, які вже зареєстровані в ЄС та США;
- надав право будь-кому подавати заявку на поширення сорту суспільного надбання.