Продукцію деревообробки, що йшла в ЄС з Росії й Білорусі, вже заміщує Україна

Продукція деревообробної промисловості з України вже почала займати нішу, що вивільнилася з усуненням російської та білоруської продукції на європейському ринку. Про це йшлося у ході слухань в комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему заміщення українськими товарами імпорту з Росії та Білорусі.

Згідно з оприлюдненими в ході слухань результатами дослідження аналітичного центру CMD-Ukraine, до введення санкцій Росія була найбільшим постачальником в ЄС деревини й виробів з неї. Україна в цьому показнику знаходилася на третьому місці після РФ і Китаю.

Напередодні війни, у 2021 році, Росія експортувала до ЄС продукцію деревообробної промисловості та меблів на $3,8 млрд.

У білоруському експорті до ЄС деревина та вироби з неї мали найбільшу частку. У 2021 році Білорусь експортувала до ЄС деревини та виробів з неї на $1,7 млрд.

Із цього обсягу Україна має потенціал до заміщення продукції деревообробної промисловості та меблів з РФ на $1,9 млрд, а з Білорусі - на $0,86 млрд. Це в ході слухань зазначив керівник CMD-Ukraine Ігор Гужва,

Заміщення вже відбувається і в Європейському Союзі, і в світі.

За словами організатора слухань, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, українська деревообробна галузь демонструє одні з найвищих темпів росту порівняно з іншими секторами української промисловості.

Клеєна фанера, деревостружкові плити, MDF, дерев’яні меблі - українські виробники мають суттєві можливості замістити цією продукцією російські та білоруські поставки до ЄС:

"Українські деревообробні підприємства вже зосереджені на поставках на експорт", - наголосив у ході слухань голова Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Богдан Цуприк.

За його словами, деревообробна промисловість України отримала великий потенціал у результаті ухвалення дев’яти пакетів санкцій Євросоюзом, які, серед іншого, обмежили імпорт з Росії й Білорусі деревини та виробів з неї (включаючи меблі).

Нагадаємо, з початку 2023 року триває реформа державного лісогосподарства, в ході якої усі профільні господарства Держлісагентства об’єднуються в єдину компанію "Ліси України". Це має збільшити контрольованість та ефективність використання лісових ресурсів.