Мінімальна пенсія з жовтня стала вищою

З жовтня в Україні здійснили перерахунок виплат багатьом категоріям пенсіонерів. Зокрема, стала вищою мінімальна пенсія у громадян віком від 65 років. Водночас, здійснили перерахунок мінімальних виплат і для інших громадян.

Про те, як змінилися мінімальні пенсії українців, розповіло видання Napensii.

Доволі суттєво зросли пенсії 70-річних громадян. Усі вони з жовтня отримають щомісячну надбавку до виплат у розмірі 300 гривень. Причому для багатьох пенсіонерів віком 70+ мінімальна пенсія наразі зросте до 3000 гривень. Такі виплати отримають ті, хто має достатню кількість років страхового стажу: 30 років жінки та 35 чоловіки.

З жовтня зріс і розмір пенсій з інвалідності, яка отримана внаслідок війни. Для різних груп інвалідності та різних звань розмір мінімальної пенсії тепер становитиме від 4396 до 6532 гривні.

Крім того, стали вищими пенсії для громадян віком від 65 років. За умови, що вони мають стаж не менше 30/35 (жінки/чоловіки) років, їхня мінімальна пенсія тепер становитиме 2680 гривень. До жовтня вона була 2600. Тобто за наявності 30/35 років страхового стажу пенсіонери, яким вже є повних 65 років, не можуть отримувати менше 2680 гривень. А коли їм виповниться 70, їхня мінімальна виплата не може бути меншою за 3000 гривень.

Держава також підвищила мінімальну пенсію і для тих громадян, яким не вистачає страхового стажу. Зокрема, 80-річні пенсіонери тепер не можуть отримувати менше ніж 2600 гривень на місяць, а 70-річні – менше ніж 2500.

Водночас, для "молодих" 60-річних пенсіонерів, які отримували невисоку зарплату, розмір мінімальної пенсії, як і раніше, залишається рівним прожитковому мінімуму. Нині він становить 2027 гривень.

До речі, у Мінсоцполітики підрахували, що зараз в Україні розмір реального прожиткового мінімуму, принаймні, у 2,6 разу вищий за офіційний.