Мінімальна пенсія з жовтня стала вищою

З жовтня в Україні здійснили перерахунок виплат багатьом категоріям пенсіонерів. Зокрема, стала вищою мінімальна пенсія у громадян віком від 65 років. Водночас, здійснили перерахунок мінімальних виплат і для інших громадян.

Мінімальна пенсія з жовтня стала вищою: хто та скільки отримуватиме

Про те, як змінилися мінімальні пенсії українців, розповіло видання Napensii.

Доволі суттєво зросли пенсії 70-річних громадян. Усі вони з жовтня отримають щомісячну надбавку до виплат у розмірі 300 гривень. Причому для багатьох пенсіонерів віком 70+ мінімальна пенсія наразі зросте до 3000 гривень. Такі виплати отримають ті, хто має достатню кількість років страхового стажу: 30 років жінки та 35 чоловіки.

З жовтня зріс і розмір пенсій з інвалідності, яка отримана внаслідок війни. Для різних груп інвалідності та різних звань розмір мінімальної пенсії тепер становитиме від 4396 до 6532 гривні.

Мінімальна пенсія з жовтня стала вищою: хто та скільки отримуватиме

Крім того, стали вищими пенсії для громадян віком від 65 років. За умови, що вони мають стаж не менше 30/35 (жінки/чоловіки) років, їхня мінімальна пенсія тепер становитиме 2680 гривень. До жовтня вона була 2600. Тобто за наявності 30/35 років страхового стажу пенсіонери, яким вже є повних 65 років, не можуть отримувати менше 2680 гривень. А коли їм виповниться 70, їхня мінімальна виплата не може бути меншою за 3000 гривень.

Держава також підвищила мінімальну пенсію і для тих громадян, яким не вистачає страхового стажу. Зокрема, 80-річні пенсіонери тепер не можуть отримувати менше ніж 2600 гривень на місяць, а 70-річні – менше ніж 2500.

Водночас, для "молодих" 60-річних пенсіонерів, які отримували невисоку зарплату, розмір мінімальної пенсії, як і раніше, залишається рівним прожитковому мінімуму. Нині він становить 2027 гривень.

До речі, у Мінсоцполітики підрахували, що зараз в Україні розмір реального прожиткового мінімуму, принаймні, у 2,6 разу вищий за офіційний.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Блок рекламы


Похожие новости
Супермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтняСупермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтня
Долар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтняДолар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня
Картопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм на початку жовтняКартопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм на початку жовтня
10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву
Долар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтняДолар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтня
З 1 жовтня в Україні змінилася система виплат субсидій та пільгЗ 1 жовтня в Україні змінилася система виплат субсидій та пільг
Мінімальна пенсія у громадян, яким бракує страхового стажу, стала вищоюМінімальна пенсія у громадян, яким бракує страхового стажу, стала вищою
Податки в Україні: чи зміняться вони з 1 жовтняПодатки в Україні: чи зміняться вони з 1 жовтня
Доступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житлоДоступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житло
Податки для ФОПів: з 1 жовтня доведеться платити більшеПодатки для ФОПів: з 1 жовтня доведеться платити більше
Последние новости
Подгружаем последние новости