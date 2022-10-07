Хто отримує мільйони гривень від піару «Радою» трьох китів ОПУ – Bihus.Info

Компанія з орбіти родини Кирила Тимошенка від початку року отримала 140 млн грн, інформує ZN.ua.

Хто отримує мільйони гривень від піару «Радою» трьох китів ОПУ – Bihus.Info
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Парламентський телеканал «Рада» щодня виділяє десятки хвилин ефірного часу трьом представникам офісу президента України, свідчить розслідування Bihus.Info.

В етері національного телемарафону висвітлюють усі зустрічі керівника офісу Андрія Єрмака, цитують пости його позаштатного радника Михайла Подоляка та заяви заступника Кирила Тимошенка. Усіх трьох згадують щодня, а інколи і по кілька разів на день, у будь-яку пору доби.

«Рано чи пізно всі, хто дивиться марафон регулярно, а його транслюють більшість національних телеканалів цілодобово, будуть вважати будівельниками українського спротиву і майбутньої перемоги саме цих людей», - наголошує журналіст Максим Опанасенко.

За таку послугу оточення ОПУ отримує десятки мільйонів гривень із державного бюджету, йдеться у розслідуванні. Зокрема, від початку року 140 млн грн отримала компанія «Кінокіт», яка відповідає за наповнення каналу контентом.

Підрядником парламентського телеканалу компанія стала обхід системи Prozorro, через «мистецький конкурс», результати якого не оприлюднювали. За свої послуги компанія просила 187 млн гривень на рік.

«До повномасштабного вторгнення «Кінокіт» повинен був виготовляти різноплановий контент для «Ради», загалом на 180 млн гривень. Але оскільки формат телемарафону не сприяє створенню різнопланових програм, суму зменшили до 55 млн. Натомість було підписано нову угоду на створення «Єдиних новин» на 86,3 млн гривень», - йдеться у розслідуванні.

Створення контенту для телемарафону приносить компанії 10 млн гривень на місяць. Угода діє до 31 жовтня, однак у ній передбачено опцію продовження.

Імовірно, саме продакшн та його власник вирішують, яким буде контент державного телеканалу, керівництво «Ради» у цьому процесу участі не бере, наголошує Опанасенко.

За інформацією журналістів, компанія пов’язана із Кирилом Тимошенком, і саме він частіше за Єрмака і Подоляка з’являється в етері. До роботи в офісі президента Тимошенко очолював компанію Goodmedia, яка займалася виробництвом відеконтенту. З приходом в ОП України Тимошенко передав компанії дружині Олені.

У Goodmedia Тимошенко співпрацював із Григорієм Зінченком, саме він у 2017 році став одним зі співзасновників і кінцевим бенефіціаром «Кінокіта». Журналістам вдалося дослідити тісну співпрацю обох компаній.

Розслідування журналістів також встановило зв’язок Тимошенка з медіаменеджерами телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука: Сергієм Самойленком (новий директор ТОВ «Кінокіт») та Владиславом Матяшем (медіаексперт телеканалу «Рада»). Обидва раніше працювати на телеканалі «112 Україна».

Разом із Самойленком на «Раду» прийшла і ціла плеяда ведучих з каналів Медведчука. Тож не дивно, що для представників забороненого в Україні проросійського проєкту «ОПЗЖ» в етері «Ради» завжди знаходиться час.

Телеканал «Рада» міг би виконувати ту роботу, яку виконує «Кінокіт», самостійно. І десять млн гривень платників податків можна було б спрямувати на це. Натомість гроші отримує компанія-«прокладка», наголошується у розслідуванні.

І поки «Кінокіт» оновлює автопарк і техніку, оплачує оренду офісу, державний телеканал залишається ні з чим та ризикує залишитися без контенту.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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