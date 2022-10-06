Курс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцям

НБУ, Нацбанк, долар

Інфляція в Україні продовжує пришвидшуватися, а на готівковому валютному ринку в вересні посилилися коливання курсу.

Про це повідомляється в свіжому макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За оцінками Нацбанку, інфляція в Україні пришвидшилася до 24,4% р/р у вересні. Основні причини: наслідки війни та окупації частини території країни. Ще один чинник: подальше перенесення на ціни липневого коригування курсу гривні до долара США, яке було необхідним для збереження стійкості економіки України.

У світі ж інфляцію найбільше підживлюють все ще високі ціни на енергоносії, які, однак, почали потроху знижуватися через послаблення економічної активності.

Коливання курсу валют у вересні, за даними НБУ, було спричинене переважно психологічними чинниками.

долар, валюта, гроші, обмін валют

"Кусові коливання на готівковому валютному ринку упродовж вересня переважно були спричинені реакцією на агресивні заяви та терористичні дії рф в умовах збереження нестачі готівкових валютних коштів у касах окремих банків", — повідомляють експерти.

Водночас значно зросли попит на валюту й з боку підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, та купівля банками у валютну позицію. Останнє пов’язано із значними обсягами перерахування валюти міжнародним платіжним системам та збільшенням різниці між готівковим та офіційним курсами.

НБУ, Нацбанк, долар


Тарас Галушко, politeka.net





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