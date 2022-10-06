Курс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцям

Інфляція в Україні продовжує пришвидшуватися, а на готівковому валютному ринку в вересні посилилися коливання курсу.

Про це повідомляється в свіжому макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За оцінками Нацбанку, інфляція в Україні пришвидшилася до 24,4% р/р у вересні. Основні причини: наслідки війни та окупації частини території країни. Ще один чинник: подальше перенесення на ціни липневого коригування курсу гривні до долара США , яке було необхідним для збереження стійкості економіки України.

У світі ж інфляцію найбільше підживлюють все ще високі ціни на енергоносії, які, однак, почали потроху знижуватися через послаблення економічної активності.

Коливання курсу валют у вересні, за даними НБУ, було спричинене переважно психологічними чинниками.

"Кусові коливання на готівковому валютному ринку упродовж вересня переважно були спричинені реакцією на агресивні заяви та терористичні дії рф в умовах збереження нестачі готівкових валютних коштів у касах окремих банків", — повідомляють експерти.

Водночас значно зросли попит на валюту й з боку підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, та купівля банками у валютну позицію. Останнє пов’язано із значними обсягами перерахування валюти міжнародним платіжним системам та збільшенням різниці між готівковим та офіційним курсами.