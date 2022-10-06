Ціни на оренду нерухомості в Києві після зростання знову впали на тлі погроз з РФ

Ціни на оренду нерухомості в Києві значно зросли, майже до довоєнного рівня, але знову впали після погрози російського ватажка Владіміра Путіна, що Росія може завдавати ударів по столиці. Про це розповіла голова Київського міського відділення Асоціації спеціалістів з нерухомості України Олена Гайдамаха у коментарі виданню " Вечірній Київ ".

По факту, зараз нерухомість можна орендувати на 15-20% дешевше, ніж у 2021 році.