Ціни на оренду нерухомості в Києві після зростання знову впали на тлі погроз з РФ

Здорожчення квартир було пов'язане із попитом у переселенців, інформує ZN.ua.

Ціни на оренду нерухомості в Києві після зростання знову впали на тлі погроз з РФ
© nahnews.com.ua

Ціни на оренду нерухомості в Києві значно зросли, майже до довоєнного рівня, але знову впали після погрози російського ватажка Владіміра Путіна, що Росія може завдавати ударів по столиці. Про це розповіла голова Київського міського відділення Асоціації спеціалістів з нерухомості України Олена Гайдамаха у коментарі виданню "Вечірній Київ".

По факту, зараз нерухомість можна орендувати на 15-20% дешевше, ніж у 2021 році.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Блок рекламы


Похожие новости
Супермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтняСупермаркети оновили ціни на банани, апельсини та лимони: скільки коштують фрукти на початку жовтня
McDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанівMcDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанів
Долар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтняДолар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня
Квартири у Києві: як змінилася вартість житла економ та комфорт-класу у жовтніКвартири у Києві: як змінилася вартість житла економ та комфорт-класу у жовтні
В Україні подорожчала зелень: на скільки зросли ціни на кріп, салат та зелену цибулюВ Україні подорожчала зелень: на скільки зросли ціни на кріп, салат та зелену цибулю
Зростання цін виробників у єврозоні досягло нового рекордуЗростання цін виробників у єврозоні досягло нового рекорду
Ціни на газ у Європі впали нижче за $1650 вперше з липняЦіни на газ у Європі впали нижче за $1650 вперше з липня
Євробонди України знову подешевшалиЄвробонди України знову подешевшали
У Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиціУ Києві подешевшала оренда житла: як змінилися ціни на квартири у різних районах столиці
На "Північному потоці-2" знову фіксують витік газуНа "Північному потоці-2" знову фіксують витік газу
Последние новости
Подгружаем последние новости