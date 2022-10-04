В українців залишилося три місяці для отримання податкової знижки: за що можна повернути частину грошей у 2022 році

На наступний рік податкові знижки не переносяться.

В українців залишилося три місяці для отримання податкової знижки: за що можна повернути частину грошей у 2022 році
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До 31 грудня 2022 року українці мають змогу подати заяву на повернення частини грошей, якщо протягом року були здійснені витрати, які дозволено включити до податкової знижки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Статтею 166.3 Податкового кодексу України визначено перелік витрат, дозволених включити до податкової знижки, зокрема:

  • за навчання (контрактна форма навчання в українському закладі дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти), за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення;
  • проценти за іпотечним житловим кредитом;
  • переобладнання транспортного засобу (наприклад, встановлення ГБО);
  • на будівництво (придбання) доступного житла (право на таке житло мають громадяни, що потребують поліпшення житлових умов; громадяни, які не мали житлової площі у власності протягом останніх 3 років (без урахування житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території); громадяни, які мають у власності житлову площу не більше 13,65 м2 (без урахування житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території); громадяни, середньомісячний грошовий дохід + дохід членів сім'ї на 1 особу не більше 3-кратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні);
  • оплату вартості державних послуг, пов’язаних з всиновленням дитини;
  • суму страхових внесків, премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський депозитний рахунок, на пенсійні вклади за себе або членів своєї сім’ї;
  • допоміжні репродуктивні технології та ін.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (тобто, знижка буде виплачена за 2021 рік).

Варто пам’ятати, що існують обмеження щодо податкової знижки.

По-перше, сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу.

По-друге, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 Кодексу).

За матеріалами: ДПС /

Лія Ільченко, ZN.ua





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