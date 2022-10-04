Долар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банках

Через повномасштабне російське вторгнення курс валют в Україні за сім місяців зазнав суттєвих змін - станом на вівторок, 4 жовтня, він продовжує знижуватися, інформує Апостроф .

Такі дані моніторингу оголошень щодо купівлі-продажі валюти оприлюднено на профільному порталі Кurs.com.ua.

Курс в банках України

Середній курс долара в Україні 4 жовтня:

купівля - 40,33 грн/дол

продаж - 41,33 грн/дол

Середній курс євро в Україні 4 жовтня:

купівля - 38,92 грн/євро ,

продаж - 40,15 грн/євро.

Комерційний курс становить 41,18 грн за долар та 40,51 гривню за євро.

Офіційний курс від НБУ