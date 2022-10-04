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2022-10-04
Долар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банках
Через повномасштабне російське вторгнення курс валют в Україні за сім місяців зазнав суттєвих змін - станом на вівторок, 4 жовтня, він продовжує знижуватися, інформує
Такі дані моніторингу оголошень щодо купівлі-продажі валюти оприлюднено на профільному порталі Кurs.com.ua.
Курс в банках України
Середній курс долара в Україні 4 жовтня:
- купівля - 40,33 грн/дол
- продаж - 41,33 грн/дол
Середній курс євро в Україні 4 жовтня:
- купівля - 38,92 грн/євро ,
- продаж - 40,15 грн/євро.
Комерційний курс становить 41,18 грн за долар та 40,51 гривню за євро.
Офіційний курс від НБУ
- Курс долара - 36,5686 гривень за долар (фіксована ціна).
- Курс євро - 36,7074 гривень за євро.
Марія Швець, Апостроф