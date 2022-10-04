Долар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банках

Через повномасштабне російське вторгнення курс валют в Україні за сім місяців зазнав суттєвих змін - станом на вівторок, 4 жовтня, він продовжує знижуватися, інформує Апостроф.

Такі дані моніторингу оголошень щодо купівлі-продажі валюти оприлюднено на профільному порталі Кurs.com.ua.

Курс в банках України

Середній курс долара в Україні 4 жовтня:

  • купівля - 40,33 грн/дол
  • продаж - 41,33 грн/дол

Середній курс євро в Україні 4 жовтня:

  • купівля - 38,92 грн/євро ,
  • продаж - 40,15 грн/євро.

Комерційний курс становить 41,18 грн за долар та 40,51 гривню за євро.

Офіційний курс від НБУ

  • Курс долара - 36,5686 гривень за долар (фіксована ціна).
  • Курс євро - 36,7074 гривень за євро.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
Блок рекламы


Похожие новости
Зростання цін виробників у єврозоні досягло нового рекордуЗростання цін виробників у єврозоні досягло нового рекорду
Обсяг торгів на українських фондових біржах у вересні перевищив 11 мільярдівОбсяг торгів на українських фондових біржах у вересні перевищив 11 мільярдів
Ціни на газ у Європі впали нижче за $1650 вперше з липняЦіни на газ у Європі впали нижче за $1650 вперше з липня
Євробонди України знову подешевшалиЄвробонди України знову подешевшали
Долар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтняДолар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтня
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
В касах банків побільшає готівкової валюти: НБУ проведе черговий обмінВ касах банків побільшає готівкової валюти: НБУ проведе черговий обмін
Центробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалютиЦентробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалюти
Українські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злотіУкраїнські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злоті
Працевлаштування випускників українських вишів складає трохи більше 50%Працевлаштування випускників українських вишів складає трохи більше 50%
Последние новости
Подгружаем последние новости